Oyuncu Rauf Altıntak son yolculuğuna uğurlandı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören öncesinde tiyatro oyuncusu Zihni Göktay , Altıntak'ın kadim dostu ve çok eski arkadaşı olduğunu söyledi. Göktay, "Tiyatroya bu Darulbedayi'ye yani bu güzellikler evine 1973 yılında geldiğimde ilk tanıştığım arkadaşlarımdan biriydi. Çünkü bir kafa beraberliğimiz, bir görüş beraberliğimiz vardı. Neden derseniz, kendisi geleneksel Türk tiyatrosunda çok ihtisas sahibiydi, çok da meraklıydı. Geleneksel Türk tiyatrosu benim de ilgi alanımdı" şeklinde konuştu.

Altıntak'ın her dönemin tiyatrosunu inceleyen tarihe çok meraklı bir oyuncu, müzik kulağı olan, mehter müziğine düşkün biri olduğunu dile getiren usta oyuncu, şunları söyledi:

"Muhsin Ertuğrul'un emir ve direktifleriyle bir gezici orta oyunu kolu kurduk. Orada o kavuklu ben pişekar olarak gezici tiyatro yaptık. İstanbul'un birçok yerinde oyunlar oynadık, Gülhane Parkı'nda, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde. Genellikle hastanelerin bahçelerinde ve yemekhanelerinde oyun oynayarak moral takviyesi yaptık hastalara. En son telefonla görüştüğümüzde 'Ayaklarım şişti, tiyatroya haber verdim, gelip ilgilenecekler' dedi. Sonra da telefon kapandı, görüşemedik. O bana biraderi can beraberim derdi. Ben de aynen diye karşılıklı bilmukabele diye cevap verirdim. Çok ortak noktalarımız vardı. Kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

"YERLİ TİYATRONUN SON TEMSİLCİLERİNDEN BİRİYDİ"



Tiyatro sanatçısı ve yazar Ulvi Alacakaptan ise Rauf Altıntak'ın sadece oyuncu değil yönetmen ve araştırmacı bir kişilik olduğunu belirterek, "Özellikle bizde maalesef eksik kalan yerli tiyatronun belki de son temsilcilerinden biriydi" dedi.

