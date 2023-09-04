Pandemi sonrası dönemde bir ilk: Gişe hasılatı 4 milyar dolara ulaştı

Sinema sektörü bu yaz vizyona giren filmlerle büyük bir patlama yaşadı. Greta Gerwig imzalı Barbie filmi, Christopher Nolan'ın atom bombasının yapılışını konu alan filmi Oppenheimer ve çok daha fazlası bu yaz sinema salonlarını doldurdu.

2019 yılından bu yana ilk kez bu kadar dolan salonlar sayesinde ABD'de toplamda 4 milyar dolar hasılat rakamına ulaşıldı. Bu rakam her ne kadar uzun zaman sonra elde edilen en büyük hasılat olsa da pandemi öncesi dönemin rekorunu kıramadı.

Pandemi öncesi dönemde 2019 yılının yaz sezonunda 4 milyar 38 milyon dolar hasılata ulaşılmıştı.