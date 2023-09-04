Pandemi sonrası dönemde bir ilk: Gişe hasılatı 4 milyar dolara ulaştı

Pandemi nedeniyle sinema sektörü neredeyse durma noktası gelmiş ve salonlar uzun süre boş kalmıştı. Bu yaz vizyona giren filmler ise sinema sektörünün eski görkemli günlerini geri getirdi. 2019'dan bu yana ilk kez 4 milyar dolar hasılata ulaşıldı.

Pandemi sonrası dönemde bir ilk: Gişe hasılatı 4 milyar dolara ulaştı

sektörü bu yaz vizyona giren filmlerle büyük bir patlama yaşadı. Greta Gerwig imzalı Barbie filmi, Christopher Nolan'ın atom bombasının yapılışını konu alan filmi Oppenheimer ve çok daha fazlası bu yaz sinema salonlarını doldurdu.

2019 yılından bu yana ilk kez bu kadar dolan salonlar sayesinde ABD'de toplamda 4 milyar dolar hasılat rakamına ulaşıldı. Bu rakam her ne kadar uzun zaman sonra elde edilen en büyük hasılat olsa da pandemi öncesi dönemin rekorunu kıramadı.

Pandemi öncesi dönemde 2019 yılının yaz sezonunda 4 milyar 38 milyon dolar hasılata ulaşılmıştı.

Pandemi sonrası dönemde bir ilk: Gişe hasılatı 4 milyar dolara ulaştı - 1

PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE ELDE EDİLEN EN BÜYÜK HASILAT

3 ayda elde edilen 4 milyar dolar, pandemi sonrası dönemde ulaşılan en büyük hasılatı oldu. Yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi Barbie'nın bu başarıda büyük bir payı var. , Süper Mario Kardeşler Filmi adlı yapımı geride bırakarak tüm dünyada 1 milyar 36 milyon dolar hasılat elde etti. ABD'de ise 612 milyon dolar kazandı.

Pandemi sonrası dönemde bir ilk: Gişe hasılatı 4 milyar dolara ulaştı - 2

Oppenheimer ise dünya çapında 850 milyon dolar hasılat elde etti.

Bu yazın öne çıkan yapımları arasında Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş (381 milyon dolar), Galaksinin Koruyuları 3 (358 milyon dolar), Küçük Deniz Kızı (298 milyon dolar) yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, yaz sezonunda Top Gun: Maverick filmi 718 milyon dolar kazanmıştı.

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