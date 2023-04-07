Paskalya'da neden yumurta boyanır? İşte Paskalya yumurtasının anlamı

Hristiyanlıktaki en eski ve önemli bayramlardan biri Paskalya içerinde birçok geleneği barındırıyor. Paskalya Günü için evlerde özel Paskalya çörekleri yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor. Peki, Paskalyada neden yumurta boyanır? İşte Paskalya yumurtasının anlamı...

Paskalya'da neden yumurta boyanır? İşte Paskalya yumurtasının anlamı

yumurtası veya bahar yumurtası, Paskalya veya ilkbaharı kutlamak için verilen özel yumurtalardır. kadim kültürlerde dünyanın yeniden canlanmasının sembolü olarak kullanılırdı ve bu adet sonradan Hristiyanlar tarafından da benimsenmiştir.

Paskalya'da neden yumurta boyanır? İşte Paskalya yumurtasının anlamı - 1

Bir Hristiyanlık öncesi gelenek olan yumurta boyamak Hristiyanlıktan sonra Paskalya bayramı ile de özleşmiştir. İlkbahar başlangıcında (21 Mart) Antik Mısır ve İran'da arkadaşlar birbirlerine canlanmanın sembolü olan boyalı yumurtalar verirlermiş.

Paskalya'da neden yumurta boyanır? İşte Paskalya yumurtasının anlamı - 2

Sonradan, Hristiyanlığı kabul eden bazı pagan toplulukları sahip oldukları kültürel adetlerini Hristiyanlık ile bütünleştirmişler ve bu adet İsa'nın hayata geri geldiği gün olan Paskalya ile özdeşleştirilmiş.

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