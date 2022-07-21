Picasso'ya ait bir tablo İspanya'daki havaalanında ele geçirildi

İsviçre'den İspanya'ya seyahat eden bir yolcunun bavulunda 500 bin dolar değerinde Pablo Picasso'ya ait bir tablo bulundu.

Picasso'ya ait bir tablo İspanya'daki havaalanında ele geçirildi

Haberler - ntv.com.tr 21.07.2022 - 15:38 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 15:41

İlişkili Haberler

Kayıp Picasso tablosu Filipinler'in eski First Lady'si Imelda Marcos'un evinde mi?

Kayıp Picasso tablosu Filipinler'in eski First Lady'si Imelda Marcos'un evinde mi?

Category

İspanya’daki gümrük görevlileri, ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu düşünülen bir eser buldu. Yetkililerin yaptığı açıklamada eserin değerinin 500 milyon dolar değerinde olduğu duyuruldu. ‘Trois Personnages’ (Üçlü Kişilikler) adını taşıyan eserin 1966 yılında yapıldığı belirtildi.  

Zürih'ten Ibiza havaalanına gelen ‘şüpheli’ bir yolcunun bavulundan çıkan tarihi eser, İspanyol otoritelere teslim edildi.

Pablo Picasso
Pablo Picasso

YETKİLİLERE TESLİM EDİLME KOŞULU VAR

Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’de, değeri 150 bin euroyu aşan eserlerin yetkililere teslim edilmesi koşulu bulunuyor. Gümrüğe teslim edilmeyen bu tür sanat eserleri, yolcunun kaçakçılık ile suçlanmasına sebep oluyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...