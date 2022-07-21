Picasso'ya ait bir tablo İspanya'daki havaalanında ele geçirildi

İspanya’daki gümrük görevlileri, ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu düşünülen bir eser buldu. Yetkililerin yaptığı açıklamada eserin değerinin 500 milyon dolar değerinde olduğu duyuruldu. ‘Trois Personnages’ (Üçlü Kişilikler) adını taşıyan eserin 1966 yılında yapıldığı belirtildi. Zürih'ten Ibiza havaalanına gelen ‘şüpheli’ bir yolcunun bavulundan çıkan tarihi eser, İspanyol otoritelere teslim edildi.

YETKİLİLERE TESLİM EDİLME KOŞULU VAR



Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’de, değeri 150 bin euroyu aşan eserlerin yetkililere teslim edilmesi koşulu bulunuyor. Gümrüğe teslim edilmeyen bu tür sanat eserleri, yolcunun kaçakçılık ile suçlanmasına sebep oluyor.