Piyanist Ersin Onay hayatını kaybetti (Ersin Onay kimdir?)

ERSİN ONAY KİMDİR?

Piyanist ve eğitmen Ersin Onay 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1955 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’na girdi. Daha sonra 1959’da Ankara Devlet Konservatuarı’nda Fuad Türkay ve Ulvi Cemal Erkin ile çalıştı.



Paris’te Pierre Sancan, Thierry de Brunhoff ve Pierre Fiquet gibi piyanist ve pedagoglarla çalıştı. Alfred Cortot’un kurduğu "Ecole Normale de Musique de Paris'ten 1971 yılında virtüozite, 1973'te "Licence d’Enseignement diplomalarını, birincilik ve jüri özel ödülleriyle (Premier nomme avec Felicitation du jury) aldı.



Paris’te eğitimini tamamladıktan sonra, 1974'te İstanbul Devlet Konservatuarı’na atandı. Bu kurumda Bölüm Başkanı ve Müdür olarak 1980 yılına kadar kurucu çalışmalarda bulundu.