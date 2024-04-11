Pompeii'de 2 bin yıllık Truvalı Helen freski bulundu

Yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın ölümcül patlamasıyla yok edilen İtalyan şehri Pompeii'de keşifler devam ediyor.
Arkeologlar, Pompeii'nin en uzun caddelerinden biri olan Via di Nola'da bulunan eski bir özel konutun duvarında dikkat çekici derecede korunmuş "fresk" resimler buldu.
Çarpıcı sanat eserlerinden biri Yunan mitolojisinde güzel bir kadın olan Truvalı Helen'in, Truva prensi Paris ile ilk kez tanışmasını tasvir ediyor. Efsaneye göre ikilinin kaçması M.Ö. 12. yüzyıldaki Truva Savaşı'nın fitilini ateşledi.
Yeni keşfedilen ikinci bir fresk, Yunan tanrısı Apollon'un rahibe Cassandra'yı baştan çıkarmaya çalışmasını tasvir ediyor. Üçüncü fresk, Truvalı Helen'in annesi Leda'yı gösteriyor.
Antik volkanik materyalden zar zor ortaya çıkarılan dördüncü fresk, elinde tabak tutan bir kadın figürünü gösteriyor.
Oxford Üniversitesi'nde klasikler dersi veren Dr. Andrew Sillett, fresklerin "muazzam" olduğunu çünkü muhtemelen yanardağ patlamasına yakın bir zamanda yapıldıklarını söyledi.
POMPEII'NİN KÜL OLUŞU
Pompeii, saniyede 1,5 milyon ton erimiş kaya ve sıcak kül püskürten Vezüv Yanardağı patlamadan önce yaklaşık 11 bin nüfusa sahip gelişen ve zengin bir Roma şehriydi.
Felaket yaratan olay, Pompeii yerleşimlerinin yanı sıra Herculaneum, Torre Annunziata ve Stabiae yerleşimlerini de yok etti ve bu süreçte 16 bin kadar kişinin ölümüne yol açtı.
Patlamanın ardından Pompeii'deki kurbanların cesetleri, sonunda çürümeden önce koruyucu bir kül kabuğu içinde saklandığı için ün kazandı.
1800'lerin ortalarından itibaren bu bedenlerin geride bıraktığı boşluklar, son anlarını yeniden yaratmak için alçı kalıplarla dolduruldu .
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