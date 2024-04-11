Pompeii'de 2 bin yıllık Truvalı Helen freski bulundu

Oxford Üniversitesi'nde klasikler dersi veren Dr. Andrew Sillett, fresklerin "muazzam" olduğunu çünkü muhtemelen yanardağ patlamasına yakın bir zamanda yapıldıklarını söyledi.



POMPEII'NİN KÜL OLUŞU



Pompeii, saniyede 1,5 milyon ton erimiş kaya ve sıcak kül püskürten Vezüv Yanardağı patlamadan önce yaklaşık 11 bin nüfusa sahip gelişen ve zengin bir Roma şehriydi.



Felaket yaratan olay, Pompeii yerleşimlerinin yanı sıra Herculaneum, Torre Annunziata ve Stabiae yerleşimlerini de yok etti ve bu süreçte 16 bin kadar kişinin ölümüne yol açtı.



Patlamanın ardından Pompeii'deki kurbanların cesetleri, sonunda çürümeden önce koruyucu bir kül kabuğu içinde saklandığı için ün kazandı.



1800'lerin ortalarından itibaren bu bedenlerin geride bıraktığı boşluklar, son anlarını yeniden yaratmak için alçı kalıplarla dolduruldu .

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