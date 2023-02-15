Rapçi Ezhel Almanya'da depremzedeler için yardım konseri verecek

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında enkaz çalışmaları sürüyor. Tüm vatandaşların kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Ünlü rap şarkıcı Ezhel, sosyal medya hesabından Almanya'da yapılacak olan yardım konserini duyurdu. Rapçi "Depremzedeler için hep beraberiz" diyerek konserde yer alacak şarkıcıları paylaştı.

GELİRİN TAMAMI BAĞIŞLANACAK



Alman Hip Hop piyasasından birçok yıldızın sahne alacağı konserde KC Rebell, Summer Cem, Veysel, Samra, Kool Savas, Ramo ve Ezhel gibi isimler bulunuyor. Konserden elde edilen gelirin doğrudan bağış hesabına aktarılacağı belirtildi. 16 Şubat günü Berlin'de gerçekleşecek konsere gidemeyenlerin de katılabilmesi için canlı yayın yapılacağı duyuruldu.