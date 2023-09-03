Refik Anadol dünyanın en büyük LED küresinde eseri sergilenen ilk sanatçı oldu

Anadol'un eseri, "Machine Hallucinations: Sphere", mekanda gerçekleşecek Exosphere başlıklı sanat programının açılışını üstleniyor.

1 Eylül'de başlayan enstalasyon, dört ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Sphere, açılış etkinliğini 29 Eylül'de İrlandalı rock grubu U2'nin konseriyle gerçekleştirecek. Konserin biletlerinin şimdiden tükendiği duyuruldu.



SPHERE HAKKINDA



Dünya haritası, basketbol topu, Cadılar Bayramı'nın simgelerinden bal kabağı gibi birçok farklı figürle aydınlatılan yapının inşaatı 2019 yılında başladı. 2,3 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen Sphere, 18 bin 600 kişi kapasiteli.



111 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip yapı, 580 bin metrekarelik tamamen programlanabilir dev ekranında 1,2 milyon LED ışıkla süslenmiş animasyonları izleyicilere sunuyor. Yapı, "Ekzosfer" olarak adlandırılan devasa LED ekranıyla rekor kırıyor.

