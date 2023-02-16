Ressam Turan Erol yaşamını yitirdi

Ressam ve akademisyen Turan Erol, 96 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Şükrü Küçükşahin, sosyal medya hesabından duyurdu.

"HOCALARIN HOCASINI KAYBETTİK"

Şükrü Küçükşahin, paylaşımında "Sanatımız için acı bir gün. Ustalar ustası, hocaların hocası, Türkiye'nin sanat abidesi Turan Erol hocamızı bir saat önce kaybettik" dedi.

Küçükşahin, sözlerine "Eşi Türken Erol'u ise sabah saatleri. Birbirini seven iki insan en saygın bir yaşamın ardından aynı gün bu dünyaya veda ettiler. Sevgili Elif Erol başta tüm aile fertlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum" diye devam etti.