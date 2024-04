Ridley Scott'tan "Alien" itirafı: Çekimler kabus gibiydi

Usta yönetmen Ridley Scott, The Telegraph'a röportaj verdi. Ünlü isim kariyerini değerlendirirken; adını duyurmadan önce sette aldığı her kararı gerekçelendirmek zorunda kaldığını açıkladı.



"HER HAREKETİMİ AÇIKLAMAK ZORUNDAYDIM"

Bu durumun 1979 yapımı Alien'ı çekerken ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:



"Henüz isim yapmadığım ilk günler, en zorlu zamanlardı. Alien'ı çekmek biraz kabus gibiydi, çünkü her hareketimi açıklamak zorundaydım. 42 yaşındaydım ve bağımsız olarak iyi durumdaydım, bu yüzden bir Hollywood yapımcısının bana ne yapacağımı söylemesini istemiyordum."