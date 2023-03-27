Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı tiyatro sahnesine taşınıyor

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü oyunculuğuyla sahneye taşınıyor. Serdar Biliş’in uyarladığı ve yönetmenliğini üstlendiği oyunun prömiyeri 12 Nisan’da.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı tiyatro sahnesine taşınıyor

Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluşuyor. 

Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan oyunda Tuluğ Tırpan canlı piyano performansı ile hikayeye eşlik ediyor.

Oynadığı her projede seyirciyi kendine hayran bırakan Serkan Keskin, güçlü prodüksiyonun içinde tek başına onlarca surete büründüğü oyunculuk performansıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.  ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı tiyatro sahnesine taşınıyor - 1

Saatler Kolektif’in yapımını üstlendiği "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu 12 Nisan’da Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek.

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