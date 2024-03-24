Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.

Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.

Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi - 1

Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi.

CITTASLOW NEDİR?

Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliği. Kelime kökeni İtalyanca "Città " ve İngilizce "Slow" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen "Cittaslow", "Sakin Şehir" anlamında kullanılıyor. Cittaslow kavramının Türkçe karşılığını "yavaşkent" olarak ifade etmiştir.

2009 yılında Seferihisar’ın Cittaslow Birliği’ne üye olmasıyla kurulan Türkiye ağının 23 üyesi bulunuyordu. 

İşte diğer üye kentler;

Aydın-Yenipazar

Isparta-Yalvaç

Kırklareli-Vize

Erzurum-uzundere

Artvin-Şavşat

Tekirdağ-Şarköy

İzmir-Seferihisar

Ordu-Perşembe

Bolu-Mudurnu

Muğla-Köyceğiz

Erzincan-Kemaliye

Bursa-İznik

Şanlıurfa-Halfeti

Ankara-Güdül

Bolu-Göynük

Çanakkale-Gökçeada

Sinop-Gerze

İzmir-Foça

Antalya-Finike

Isparta-Eğirdir

Malatya-Arapgir

Muğla-Akyaka

Bitlis-Ahlat

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