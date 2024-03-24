Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.



Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi. CITTASLOW NEDİR? Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliği. Kelime kökeni İtalyanca "Città " ve İngilizce "Slow" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen "Cittaslow", "Sakin Şehir" anlamında kullanılıyor. Cittaslow kavramının Türkçe karşılığını "yavaşkent" olarak ifade etmiştir. 2009 yılında Seferihisar’ın Cittaslow Birliği’ne üye olmasıyla kurulan Türkiye ağının 23 üyesi bulunuyordu.

İşte diğer üye kentler; Aydın-Yenipazar Isparta-Yalvaç Kırklareli-Vize Erzurum-uzundere Artvin-Şavşat Tekirdağ-Şarköy İzmir-Seferihisar Ordu-Perşembe Bolu-Mudurnu Muğla-Köyceğiz Erzincan-Kemaliye Bursa-İznik Şanlıurfa-Halfeti Ankara-Güdül Bolu-Göynük Çanakkale-Gökçeada Sinop-Gerze İzmir-Foça Antalya-Finike Isparta-Eğirdir Malatya-Arapgir Muğla-Akyaka Bitlis-Ahlat