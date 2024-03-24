Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.
Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi.
CITTASLOW NEDİR?
Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliği. Kelime kökeni İtalyanca "Città " ve İngilizce "Slow" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen "Cittaslow", "Sakin Şehir" anlamında kullanılıyor. Cittaslow kavramının Türkçe karşılığını "yavaşkent" olarak ifade etmiştir.
2009 yılında Seferihisar’ın Cittaslow Birliği’ne üye olmasıyla kurulan Türkiye ağının 23 üyesi bulunuyordu.
İşte diğer üye kentler;
Aydın-Yenipazar
Isparta-Yalvaç
Kırklareli-Vize
Erzurum-uzundere
Artvin-Şavşat
Tekirdağ-Şarköy
İzmir-Seferihisar
Ordu-Perşembe
Bolu-Mudurnu
Muğla-Köyceğiz
Erzincan-Kemaliye
Bursa-İznik
Şanlıurfa-Halfeti
Ankara-Güdül
Bolu-Göynük
Çanakkale-Gökçeada
Sinop-Gerze
İzmir-Foça
Antalya-Finike
Isparta-Eğirdir
Malatya-Arapgir
Muğla-Akyaka
Bitlis-Ahlat
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