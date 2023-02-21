Sanatçı ve koleksiyonerlerden depremzedeler için müzayede

Tüm Türkiye'yi yasa boğa ve 11 ilde büyük yıkama neden olan depremler sonrası, bölgeye yardım çalışmaları devam ediyor. Son olarak depremzedeler yararına sanat galerilerinin katılımıyla online müzayede düzenlendi.

Sanatçı ve koleksiyonerlerden depremzedeler için müzayede

Depremzedelere destek için bir araya gelen kurum ve sanatçıların "Sanatla yaraları sarmak için var mı arttıran?" başlığıyla düzenlediği etkinlik, Depo sosyal medya hesabından canlı yayımlandı.

Etkinliğe, Ares Antik Müzayede, Hattusha Art, DG Art Project, Sancak Müzayede, Artium Modern, Depo Müzayede, Bi Nevi Galeri, ECN Art Galeri, Zone Art Galeri, Antika Kadiköy, AE Sanat, Sultan Müzayede, Nuket Antik'in de aralarında bulunduğu 25 sanat galerisi katıldı.

Sanatçı ve koleksiyonerlerin bağışladığı 200'ü aşkın resmin satıldığı müzayedede, toplam 3 milyon 387 bin lira bağış toplandı.

Eserlerin, AFAD, Türk Kızılay veya Ahbap'a yapılan ödemelerden sonra dekont gösteren alıcılara teslim edileceği bildirildi.

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