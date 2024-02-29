Eurovision sonrası Venedik Bienali: Sanatçılardan İsrail çıkarılması için imza kampanyası

İtalyan basınındaki haberlere göre, bir grup aktivist ve sanatçı, internet sitesi "anga"da yayınladıkları açıklamayla imza kampanyalarını duyurdu.
Açıklamada, "Gazze'de Filistinlilere karşı devam zulümlere girişen devleti temsil eden sanat platformunun kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz. Venedik Bienali’nde soykırım pavyonuna hayır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İsrail Pavyonu'nu hazırlayan küratörlerin doğurganlık teması üzerine bir iş çıkarmaya hazırlandığı kaydedilerek, "İsrail’in kendi pavyonu için hazırlıkları sürerken, Gazze’de ve Batı Şeria’da soykırımdan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail, 12 binden fazla çocuğu öldürdü ve tıbbi tesislere erişimi yok etti. Sonuç olarak Filistinli kadınlar anestezisiz sezaryen yaptırıyor ve sokakta doğum yapıyor. İsrail’in uluslararası kültür sahnesinde herhangi bir resmi temsili, onun politikalarının ve Gazze'deki soykırımın onaylanması anlamına gelir. Bienal, soykırımcı bir apartheid devletine platform sunuyor. Venedik Bienali'nde soykırım pavyonuna hayır." değerlendirmesi yer aldı.
İmza kampanyasına aralarında farklı milletlerden sanatçılar, küratörler ve sanat camiasından isimler olmak üzere şu ana kadar 17 binden fazla kişinin destek verdiği belirtildi.
İTALYA KÜLTÜR BAKANI REDDETTİ
İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ise sanatçıların imza kampanyasındaki talebini kesin şekilde reddetti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sangiuliano, "Bu kabul edilemez. Sergi bir özgürlük alanıdır." diyerek, sanatçıların çağrısına karşı çıktı.
Küratörlüğünü Brezilyalı Adriano Perosa'nın üstlendiği, "Stranieri ovunque" yani "Yabancılar her yerde" başlıklı Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi, 20 Nisan'da kapılarını açacak ve 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
EUROVİSİON'A SUNDUĞU İKİNCİ ŞARKI DA REDDEDİLDİ
Avrupa'da İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrıları devam ederken, Tel Aviv yönetiminin yarışma için sunduğu ikinci şarkının da siyasi mesaj içerdiği nedeniyle reddedildiği belirtildi.
İsrail'in "Ynet" haber sitesinde yer alan ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan habere göre, Avrupa Yayın Birliği (EBU) İsrail’in yarışmaya katılmak için sunduğu ikinci şarkıyı da geri çevirdi.
"Dance Forever" adlı şarkıda da İsrail’in yarışmaya sunduğu ilk şarkı "October Rain" gibi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'deki saldırısına atıf yapıldığı belirtildi.
İkinci şarkının da ilki gibi siyasi içerikli olduğu için reddedildiğinin belirtildiği haberde, iki şarkının da yarışmaya birlikte sunulduğu kaydedildi.
EUROVİSİON'DAN MENEDİLMESİ ÇAĞRILARI
Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.
İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.
İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.
İrlanda gibi bazı ülkelerde ise Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi için sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunuyor.
İzlanda'da da müzisyenler derneği aralıkta ulusal yayın kuruluşu RUV'un 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı.
İzlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RUV'da yayınlanan Gallup tarafından yürütülen bir kamuoyu araştırmasına göre, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor.
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