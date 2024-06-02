Şarkıcı Yalın: 40 bin kişi beraber şarkılar söyledik!

Ünlü şarkıcı Yalın, müzik kariyerinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Şarkıcı Yalın: 40 bin kişi beraber şarkılar söyledik!

Ünlü şarkıcı Yalın, kariyerinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluştu. Sosyal medya hesabında konserle ilgili paylaşım yapan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün başka paylaşım yapmam mümkün değil affedin! Dün akşam hayatımın ve kariyerimin en özel, en güzel gecesini yaşadım! 40 bin kişi beraber şarkılar söyledik! Kıymet verip bilet alıp gelen güzel izleyicim siz olmasınız olamazdı! Hayallerinin peşinde bir ömüre kendini adamış içimdeki çocuğa armağan ediyorum dünü ve size teşekkür ediyorum o çocuğun elini tutup hiç bırakmadığınız için! 20 sene sonra geldiğimiz nokta budur! Şükürler olsun…"

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...