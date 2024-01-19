Selena Gomez'li biyografi filmi usta yönetmen David O. Russell'a emanet

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz haftalarda şarkıcılığa veda edebileceğinin sinyallerini vermişti. SmartLess adlı podcast'e konuşan şarkıcı, son kez albüm çıkarabileceğini söyledi. Gomez "Sanırım bir albüm daha yapabilirim" dedi.



YENİ ROLÜ BELLLİ OLDU



Oyunculuğa yöneleceğini açıklayan Gomez, yeni filminde ABD'li rock yıldızı Linda Ronstadt'ı canlandıracak. “Heart Like a Wheel” ve “Simple Dreams” albümleriyle 1970'li yıllara damga vuran Ronstadt'ın hayatı beyazperdeye taşınacak.

Filmin yönetmenliğini ise Umut Işığım, Düzenbaz ve Dövüşçü gibi filmlere imza atan David O. Russell üstlenecek.



Rock yıldızı Linda Ronstadt kariyeri boyunca 11 Grammy ödülü kazandı.

Ronstadt'ın 2019 tarihli biyografisinin yönetmen koltuğunda Rob Epstein ve Jeffrey Friedman oturuyordu. 2011 yılında şarkıcı, emeklilik kararlı aldığını ve rahatsızlığı nedeniyle bir daha şarkı söylemeyeceğini belirtti.

