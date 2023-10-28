Snow White (Pamuk Prenses) filminden ilk kare yayınlandı

Animasyon klasiklerini live-action versiyonlarıyla yeniden beyazperdeye taşıyan Disney'in son gözdesi Pamuk Prenses (Snow White) filminden ilk kare yayınlandı. Rachel Zegler'ın Pamuk Prenses'i canlandırdığı film 21 Mart 2025'te vizyona girecek.
Filmde Gal Gadot Kötü Kraliçe rolünü, Ansu Kabia ise Avcı rolünü üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Marc Webb oturuyor.
Klasik Pamuk Prenses hikayesinden farklı olacağı belirtilen filmde, Pamuk Prenses, babasının hayalindeki lider konumuna yükselecek. Zegler'ın bu role seçilmesi ise bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Zegler, Pamuk Prenses'i canlandıran ilk Latin kökenli oyuncu olacak.
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