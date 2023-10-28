Snow White (Pamuk Prenses) filminden ilk kare yayınlandı

Klasik Pamuk Prenses hikayesinden farklı olacağı belirtilen filmde, Pamuk Prenses, babasının hayalindeki lider konumuna yükselecek. Zegler'ın bu role seçilmesi ise bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Zegler, Pamuk Prenses'i canlandıran ilk Latin kökenli oyuncu olacak.

DISNEY'İN İLK ANİMASYON FİLMİ Orjinal Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi 1937 yılında vizyona girdi ve Disney'in ilk uzun metrajlı animasyon filmi olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 86 yıl sonra, klasik Pamuk Prenses hikayesi beyazperdeye taşınacak.