Star Trek yıldızı Nichelle Nichols hayatını kaybetti

60’lı yıllarda büyük bir fenomen haline gelen bilim kurgu dizisi Star Trek’te rol alan Nichelle Nichols 89 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan televizyonunda bir otorite figürünü canlandıran ilk siyahi kadınlardan biri sayılan Nichols, oynadığı Nyota Uhura karakteriyle kendisinden sonra gelen nesiller için büyük bir örnek oluşturdu. Hatta NASA tarafından görevlendirilen Nichols’ın, kendisi gibi kadınları astronot olması için cesaretlendirmesi istendi.