Star Trek yıldızı Nichelle Nichols hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 01.08.2022 - 10:08
60’lı yıllarda büyük bir fenomen haline gelen bilim kurgu dizisi Star Trek’te rol alan Nichelle Nichols 89 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan televizyonunda bir otorite figürünü canlandıran ilk siyahi kadınlardan biri sayılan Nichols, oynadığı Nyota Uhura karakteriyle kendisinden sonra gelen nesiller için büyük bir örnek oluşturdu. Hatta NASA tarafından görevlendirilen Nichols’ın, kendisi gibi kadınları astronot olması için cesaretlendirmesi istendi.
Oğlu Kyle Johnson, Facebook’ta yaptığı paylaşımla annesinin yaşamını yitirdiğini kamuoyuna duyurdu. Oyuncunun doğal sebeplerden dolayı öldüğü paylaşıldı.
KALIPLARIN YIKILDIĞI YILLAR
60’lı yıllarda televizyon izleyicisiyle buluşan Star Trek, tektipleştirilen algıların yıkılmasına sebep oldu. Siyahi ve azınlık sayılan oyuncuların yüksek profilli rollerde yer alması bu yıllarda başladı. Dizide Kaptan Kirk’ü canlandıran William Shatner’ın bir bölümde Nichols’ı öpmesi, televizyon tarihi için bir ilkti.