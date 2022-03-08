Star Trek oyuncusu Laurel Goodwin hayatını kaybetti

Star Trek (Uzay Yolu) dizisi ve Elvis Presley ile oynadığı Girls! Girls! Girls! (Kızlar Arasında) filmiyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Laurel Goodwin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 14:16

Star Trek oyuncusu Laurel Goodwin hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu Laurel Goodwin, 25 Şubat'ta California'daki evinde hayatını kaybetti.  haberini, kız kardeşi Maureen Scott duyurdu.

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, Star Trek (Uzay Yolu) dizisi ve Girls! Girls! Girls! (Kızlar Arasında) filmiyle adını duyurmuştu.

Elvis Presley ve Jackie Gleason gibi efsane isimlerle çalışan Goodwin, Hollywood'da kamera arkasında da çalıştı.

Goodwin, Papa's Delicate Condition (Sevgili Babamız) ve Star Trek'in (Uzay Yolu) ilk pilot bölümü The Cage’de yer alarak önemli işlere imza atmıştı.

Oyuncu, filmlerindeki çalışmalarının yanı sıra birçok televizyon projesinde de rol almıştı.

LAUREL GOODWIN KİMDİR?

Kariyerine çocukken model olarak başlayan Goodwin,1962’de Girls filmi için Elvis Presley'in karşısında rol almak üzere seçildi. Daha sonra San Francisco Eyalet Üniversitesi drama bölümünden mezun oldu. Üç uzun metrajlı filmde yer aldı. 1971'de oyunculuğu bıraktı ve sağlık işine girdi. Eşi Walter Wood ile uzun yıllar New York’ta yaşadı. 

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