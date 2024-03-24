Star Wars'un yıldızı açıkladı: Bunun için artık çok yaşlıyım

Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike'de Jedi Ustası Qui-Gon Jinn karakteriyle tanınan Liam Neeson Star Wars evrenine dönüşüyle ilgili açıklamada bulundu.

Jedi Ustası olarak beyazperdeye dönüşü hayranları tarafından heyecanla beklenen oyuncu, hayranları üzen bir açıklama yaptı.



Neeson, son röportajında dönüşüyle ilgili “26 yıl önce çekimleri yapmıştık! Tekrar oynar mıydım? Hiç sanmıyorum. Çok yaşlandım açıkçası." diye konuştu.

Neeson , Qui-Gon'un Obi-Wan Kenobi'deki kısa rolünü beğense de canlı aksiyona bir daha dönmeyi düşünmediğini belirtti.