Star Wars'un yıldızı açıkladı: Bunun için artık çok yaşlıyım

Liam Neeson Star Wars'a geri dönüp dönmeyeceğini hakkında açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun cevabı hayranlarını üzdü.

Star Wars'un yıldızı açıkladı: Bunun için artık çok yaşlıyım

Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike'de Jedi Ustası Qui-Gon Jinn karakteriyle tanınan Liam Neeson evrenine dönüşüyle ilgili açıklamada bulundu.

Jedi Ustası olarak beyazperdeye dönüşü hayranları tarafından heyecanla beklenen oyuncu, hayranları üzen bir açıklama yaptı.

Neeson, son röportajında dönüşüyle ilgili “26 yıl önce çekimleri yapmıştık! Tekrar oynar mıydım? Hiç sanmıyorum. Çok yaşlandım açıkçası." diye konuştu.

Neeson , Qui-Gon'un Obi-Wan Kenobi'deki kısa rolünü beğense de canlı aksiyona bir daha dönmeyi düşünmediğini belirtti. 

İyi Niyet Elçisi Liam Neeson’dan Gazze’deki çocuklar için çağrı

İyi Niyet Elçisi Liam Neeson’dan Gazze’deki çocuklar için çağrı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...