İyi Niyet Elçisi Liam Neeson’dan Gazze’deki çocuklar için çağrı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi ünlü aktör Liam Neeson, Gazze’deki durumun çocuklara maliyetinin "tahammül edilemez" boyutta olduğunu belirterek acil ateşkes çağrısında bulundu.

İyi Niyet Elçisi Liam Neeson’dan Gazze’deki çocuklar için çağrı

Dünyada ve Türkiye’de en çok Schindler’in Listesi, Yıldız Savaşları, Michael Collins ve Taken film serisiyle tanınan ünlü aktör ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Liam Neeson, ’deki çocukların ihtiyaçlarını sıralayarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Neeson, dünkü video mesajında çocukların acil olarak güvende olacakları bir yere, gıda ve tıbbi malzemelere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İyi Niyet Elçisi Liam Neeson’dan Gazze’deki çocuklar için çağrı - 1

Ünlü aktör, bölgeye yardım ulaştıran kurumların acil fon bağışına da ihtiyacını olduğunu belirterek çocukların, en çok acil ateşkese ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Neeson çağrısında “Bu büyük insani felaketin, çocukların hayatındaki maliyeti tahammül edilemez durumda. Çatışma artık sona ermeli” ifadelerini kullandı.

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