İyi Niyet Elçisi Liam Neeson’dan Gazze’deki çocuklar için çağrı

Dünyada ve Türkiye’de en çok Schindler’in Listesi, Yıldız Savaşları, Michael Collins ve Taken film serisiyle tanınan ünlü aktör ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Liam Neeson, Gazze’deki çocukların ihtiyaçlarını sıralayarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Neeson, dünkü video mesajında çocukların acil olarak güvende olacakları bir yere, gıda ve tıbbi malzemelere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

