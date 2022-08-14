Tarkan'dan 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü konseri

Megastar Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.

Tarkan, İzmir'de konsere çıkacağı yerin konumunu sosyal medyadan paylaşarak, "Sevgili İzmir 9 Eylül'de burada buluşuyor muyuz?" diye yazdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi.