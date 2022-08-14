Tarkan'dan 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü konseri

Tarkan, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.

Tarkan'dan 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü konseri

Haberler 14.08.2022 - 15:16

TARKAN'DAN YENİ ŞARKI

Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik yayınlandı

Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik yayınlandı

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Megastar , 9 Eylül Cuma günü 'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.

, 'de konsere çıkacağı yerin konumunu sosyal medyadan paylaşarak, "Sevgili İzmir 9 Eylül'de burada buluşuyor muyuz?" diye yazdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi.

TARKAN 'GEÇÇEK' ŞARKISIYLA SES GETİRDİ

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