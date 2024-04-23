Taylor Swift'in albümü tarihe geçti

Grammy Ödülleri'nde 4. kez Yılın Albümü ödülünü alarak tarihe geçen Taylor Swift'in "The Tortured Poets Department" adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Albüm birçok farklı platformda rekor kırdı.

Albüm, Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenmeye ulaştı. "The Tortured Poets Department" adını taşıyan albüm, bu dinlenme rakamına ulaşan ilk albüm olarak tarihe geçti.

Albümün ilk şarkısı "Fortnight" ise tüm zamanların bir günde en çok dinlenen şarkısı oldu. Bu rekor daha önce Adele'in "Easy On Me" (2021) şarkısına aitti.