Teoman'dan Necip Fazıl'a adadığı tekliye dair açıklama: Bir hiciv şarkısı olacak

Türkçe rock müziğin ünlü yorumcusu ve bestecisi Teoman, 29 Eylül'de çıkaracağı ve Necip Fazıl Kısakürek'e adadığı teklisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Dün duyuru yaptığını hatırlatan Teoman, "Dün bir post attım. Necip Fazıl Kısakürek'e adadığım bir tekli çıkaracağıma dair. 'Kendi Vatanında Parya'. Bir hiciv şarkısı olacak. Cem Karaca'nın 'Sahibi Geldi' şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olarak" dedi.

"Son bölümü okursanız anlarsınız, benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin, köhneleşmiş kavgalar onların dünyasında olmasın" diyen Teoman, "Çok uzatmayacağım: Bu ülke kimin? Bu ülke üzerinde yaşayan herkesin. Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin bu şarkı" ifadelerini kullandı.



Teoman'ın paylaştığı şarkının son kısmı şu şekilde:



"Teoman der ki, hiçbir şey için geç değil

Otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla

Sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma

Zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga

Toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana



Bak sevgi ve mantık böceği oldu, teoman bile bu yaştan sonra

Türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun

Geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin

Kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra

Yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun

Olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında"