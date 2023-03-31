Teoman'dan yeni şarkı: Nevrozumun Zindanı

Teoman'ın gelecek yıl çıkaracağı "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" adlı albümünden ilk teklisi "Nevrozumun Zindanı" tüm dijital platformlarda yerini aldı.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, müzik hayatına "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" albümüyle veda etmeye hazırlanan Teoman, şarkının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı.



"ŞARKILAR HAZIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teoman, "Bu şarkı, 2024 Nisan'da yayınlamayı ve son albümüm olacağını düşündüğüm 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina' adlı albümümün ilk single'ı. Şarkı, size albümün estetik ve içerik anlamında nasıl olacağıyla ilgili bir fikir verecektir. Yani ticari bir albüm olmayacağıyla, alternatif bir albüm olacağıyla ilgili. Böyle bir albümün, şarkı yazarlığımı noktalamak için bana uygun olacağını düşündüm. Şarkılar hazır. Mayıs ayında stüdyo aşaması başlayacak. Bu tarz şarkıları sevenler için beklediklerine değecek bir albüm olması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Şarkının aranjörlüğünü Safa Hendem üstlendi. Teoman'a enstrümanlarda Korhan Futacı, Safa Hendem ve Ediz Hafızoğlu eşlik etti.



Klibin yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ gerçekleştirdi.