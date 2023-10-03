Testere X'e eleştirmenlerden tam not

Korku filmi "Testere"nin ilki 2004 yılında sinemaseverlerle buluştu. 1 milyon dolarlık bütçesiyle 103,9 milyon dolarlık hasılat elde edince seriye dönüştü. Jigsaw’un ölümcül oyunlarını merkezine alan “Testere” serisi 10’uncu filmiyle beyazperde yolculuğunu sürdürüyor.
ABD’de 29 Eylül’de gösterime giren “Testere X”, eleştirmenlerin ilgisini çekmeyi başardı.
Bugüne dek sıkı bir hayran kitlesi yaratmış olsa da eleştirmenlerin radarından uzak olan yapım, serinin 10’uncu halkasıyla bunu kırdı.
Eleştirmenler, yönetmen koltuğunda Kevin Greutert'in oturduğu filmi serinin 19 yıllık tarihindeki en iyi yapımlardan biri olarak övdü.
Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'ta yapılan 56 inceleme sonunda “Testere X”, yüzde 85'lik bir puana erişti. Bu, 10’uncu filmi serinin en yüksek olumlu eleştiri alan filmi yaptı.
Serinin en iyi eleştiri alan ikinci yapımı, “Testere”nin James Wan imzalı ilk filmiydi. Filmin o dönemki puanı ise yüzde 50 olarak kayıtlara geçmişti.
Tobin Bell’in Jigsaw karakteriyle ve yeni oyunuyla seriye geri döndüğü “Testere X”, birinci ve ikinci “Testere” filmleri arasında geçen olayları anlatıyor.
Film, ölümcül kanserinden kurtulmak için FDA onaylı olmayan bir tedavi görmek üzere Meksika'ya giden Kramer'ın hayatının daha önce görülmemiş bir bölümünü gözler önüne seriyor.
Film, ülkemizde 20 Ekim’de vizyona girecek.
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