Testere X'e eleştirmenlerden tam not

Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'ta yapılan 56 inceleme sonunda “Testere X”, yüzde 85'lik bir puana erişti. Bu, 10’uncu filmi serinin en yüksek olumlu eleştiri alan filmi yaptı.



Serinin en iyi eleştiri alan ikinci yapımı, “Testere”nin James Wan imzalı ilk filmiydi. Filmin o dönemki puanı ise yüzde 50 olarak kayıtlara geçmişti.



Tobin Bell’in Jigsaw karakteriyle ve yeni oyunuyla seriye geri döndüğü “Testere X”, birinci ve ikinci “Testere” filmleri arasında geçen olayları anlatıyor.