The Batman 2 ertelendi: Yeni vizyon tarihi açıklandı

Robert Pattinson'ın Batman'i canlandırdığı The Batman'in devam filmi, Warner Bros.'un vizyon takvimi değişikliklerinden etkilendi. The Batman 2, tam bir yıl ertelendi.

The Batman 2 ertelendi: Yeni vizyon tarihi açıklandı

Başrollerinde ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı.

Hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem gişede istediği başarıyı yakalayan The Batman, ikinci onayını almıştı. Devam filminde de Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklanmıştı.

The Batman 2 ertelendi: Yeni vizyon tarihi açıklandı - 1

Ancak The Batman 2'den üzen haber geldi. 3 Ekim 2025'te vizyona girmesi beklenen filmin yeni vizyon tarihi, 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Ertelemenin sebebi olarak geçen yılki yazar grevi gösterildi.

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GİŞEDE REKOR KIRDI

Robert Pattinson'un ilk defa canlandırdığı Batman karakterinin karanlık dünyasını konu alan ilk film, gişede hasılat rekorları kırarak büyük başarı yakalamıştı. Küresel çapta 759 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2022'nin en büyük açılışını yaparak rekor kırdı.

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