The Batman 2 ertelendi: Yeni vizyon tarihi açıklandı

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı.
Hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem gişede istediği başarıyı yakalayan The Batman, ikinci film onayını almıştı. Devam filminde de Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklanmıştı.
Ancak The Batman 2'den üzen haber geldi. 3 Ekim 2025'te vizyona girmesi beklenen filmin yeni vizyon tarihi, 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.
Ertelemenin sebebi olarak geçen yılki yazar grevi gösterildi.
GİŞEDE REKOR KIRDI
Robert Pattinson'un ilk defa canlandırdığı Batman karakterinin karanlık dünyasını konu alan ilk film, gişede hasılat rekorları kırarak büyük başarı yakalamıştı. Küresel çapta 759 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2022'nin en büyük açılışını yaparak rekor kırdı.
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