Tim Burton imzalı "Beetlejuice Beetlejuice" filminden yeni afiş

Posterde yüzünü göremediğimiz Beterböcek, ikonik çizgili takım elbisesiyle yer alırken; afişteki "Ezelden beri bu anı bekliyordunuz" yazısı dikkat çekti.

Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1988 yapımı Beetlejuice devam filmi için geri sayım başladı. 40 yıl aradan sonra "Beetlejuice Beetlejuice" ismiyle geri dönecek olan filmin yeni afişi yayınlandı.

Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'nın yer aldığı 1988 yapımı Beetlejuice'un devam filminde Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara‘nın yanı sıra Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi isimler yer alıyor.



“Beetlejuice Beetlejuice” 6 Eylül 2024 seyirciyle buluşacak.