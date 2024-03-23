Efsane geri dönüyor: Beetlejuice Beetlejuice'dan ilk fragman
Tim Burton'ın 1988'deki kült filmi Beetlejuice'un merakla beklenen devam filmi "Beetlejuice Beetlejuice"dan ilk fragman yayınlandı. Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'nın yer aldığı 1988 yapımı Beetlejuice'un devam filminde Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara‘nın yanı sıra Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi isimler yer alıyor. “Beetlejuice Beetlejuice” 6 Eylül 2024 seyirciyle buluşacak.
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