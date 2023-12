Timothee Chalamet en sevdiği filmini açıkladı: Çok eğlendim

"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan Timothee Chalamet, The Graham Norton Show'a konuk oldu.

Graham Norton'la kariyeriyle ilgili konuşan Timothee Chalamet, rol aldığı filmler arasındaki favorisini açıkladı.



"FAVORİM BU"

Son olarak Çikolata Fabrikası'nın sahibini anlatan "Wonka" filminde Willy Wonka'yı canlandıran Chalamet, "Yaptığım bütün filmlerle gurur duyuyorum ama bu favorim" dedi.