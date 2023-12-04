Timothee Chalamet en sevdiği filmini açıkladı: Çok eğlendim

"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan Timothee Chalamet, The Graham Norton Show'a konuk oldu.
Graham Norton'la kariyeriyle ilgili konuşan Timothee Chalamet, rol aldığı filmler arasındaki favorisini açıkladı.
"FAVORİM BU"
Son olarak Çikolata Fabrikası'nın sahibini anlatan "Wonka" filminde Willy Wonka'yı canlandıran Chalamet, "Yaptığım bütün filmlerle gurur duyuyorum ama bu favorim" dedi.
"WONKA" 15 ARALIK'TA VİZYONDA
Ünlü oyuncu, sözlerine "Şimdiye kadar çalıştığım her şey arasında en çok eğlendiğim Wonka oldu. Tatlı, güzel ve içinizi neşeyle dolduracak" diye devam etti.
Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan film 15 Aralık'ta vizyona girecek.
CRUISE'DAN İLHAM ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Timothee Chalamet, geçtiğimiz aylarda Tom Cruise'dan ilham aldığını açıklamıştı.
Chalamet, konuyla ilgili "Tom Cruise'la tanıştmamızın ardından, ilk Dune'u bitirdikten hemen sonra bana ilham verici harika bir e-posta gönderdi" demişti.
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