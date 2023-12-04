Timothee Chalamet en sevdiği filmini açıkladı: Çok eğlendim

Hollywood'un gözde isimlerinden ABD'li oyuncu Timothee Chalamet, rol aldığı filmler arasındaki favorisini açıkladı.

Timothee Chalamet en sevdiği filmini açıkladı: Çok eğlendim

"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan , The Graham Norton Show'a konuk oldu.

Graham Norton'la kariyeriyle ilgili konuşan Timothee Chalamet, rol aldığı filmler arasındaki favorisini açıkladı.

"FAVORİM BU"

Son olarak Çikolata Fabrikası'nın sahibini anlatan "Wonka" filminde Willy Wonka'yı canlandıran Chalamet, "Yaptığım bütün filmlerle gurur duyuyorum ama bu favorim" dedi.

Timothee Chalamet en sevdiği filmini açıkladı: Çok eğlendim - 1

"WONKA" 15 ARALIK'TA VİZYONDA

Ünlü oyuncu, sözlerine "Şimdiye kadar çalıştığım her şey arasında en çok eğlendiğim Wonka oldu. Tatlı, güzel ve içinizi neşeyle dolduracak" diye devam etti.

Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan 15 Aralık'ta vizyona girecek.

Wonka filminin yeni posteri yayınlandı

Wonka filminin yeni posteri yayınlandı

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CRUISE'DAN İLHAM ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Timothee Chalamet, geçtiğimiz aylarda Tom Cruise'dan ilham aldığını açıklamıştı.

Chalamet, konuyla ilgili "Tom Cruise'la tanıştmamızın ardından, ilk Dune'u bitirdikten hemen sonra bana ilham verici harika bir e-posta gönderdi" demişti.

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