Timothee Chalamet en sevdiği filmini açıkladı: Çok eğlendim

"WONKA" 15 ARALIK'TA VİZYONDA

Ünlü oyuncu, sözlerine "Şimdiye kadar çalıştığım her şey arasında en çok eğlendiğim Wonka oldu. Tatlı, güzel ve içinizi neşeyle dolduracak" diye devam etti.

Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan film 15 Aralık'ta vizyona girecek.