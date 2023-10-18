Dune'un yıldızı Timothee Chalamet ilham kaynağını açıkladı

"TIMOTHEE'NİN DİSİPLİNİ BENİMSEMESİ BENİ ETKİLEDİ"

"Dune: Çöl Gezegeni" filminin yönetmeni Denis Villeneuve, GQ'ya yaptığı açıklamada, Chalamet'nin zorlu sahnelere kendini adadığını, belki de kısmen Cruise'un tavsiyeleri sayesinde ikinci film için daha eğitimli olduğunu ekledi.

"Aksiyon açısından, ilk filmden çok daha eğitimli ve dövüş sahnelerine hazır olduğunu hissettim" diyen Villeneuve, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki için gösterdiği disiplin seviyesinden çok etkilendim. Bilirsiniz, bir filmin başrol oyuncusu olduğunuzda, işinize yaklaşımınız ve disiplininiz ekibin geri kalanı üzerinde mutlaka bir dalgalanma yaratacaktır. Sete ilk gelen oydu, her zaman hazırdı. Timothee'nin bu disiplini benimsemesi, bu filmde gerçek bir başrol oyuncusu haline gelmesi beni çok memnun etti ve etkiledi."

Başrollerini Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac ve Jason Momoa'nın paylaştığı "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki", 15 Mart 2024'te gösterime girecek.