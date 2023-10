Dune'un yıldızı Timothee Chalamet ilham kaynağını açıkladı

"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan Timothee Chalamet, GQ'ya verdiği röportajda; Cruise'un uzun zamandır beklenen devam filmi "Top Gun: Maverick"i sekiz kez izlediğini açıkladı.



Chalamet, Budapeşte'de bir sinema salonunu kapattı ve tüm Dune: Çöl Gezegeni oyuncularını ve ekibi, Top Gun: Maverick gösterimine davet etti.

Timothee Chalamet, "Top Gun geçen yaz Dune'u çekerken benim için son derece ilham vericiydi. Ekipten bazıları alay ediyordu ama ben izlediğim en iyi filmlerden biri olduğunu düşündüm" dedi.