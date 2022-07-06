Tom Cruise'dan gişe rekoru

Tom Cruise’un yeni filmi ‘Top Gun: Maverick’in hasılatı bir milyar doları geçti. Cruise bu rakamla kariyer rekoru kırdı.

Tom Cruise'dan gişe rekoru

Haberler 06.07.2022 - 08:56

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Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise 60 yaşında

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise 60 yaşında

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Daha önce dijital platformlara film çekmeyi düşünmediğini dile getiren yıldız oyuncu Tom Cruise, sinemada rekora imza attı.

‘Top Gun: Maverick’, sinema salonlarında 1 milyar 115 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Haberturk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; 178 milyon dolar bütçeye sahip olan film, ABD’de toplam hasılatın yüzde 51.2’sini alarak 571.475.367 dolar hasılat elde etti. Filmin gösterime girdiği diğer ülkelerdeki hasılat ise 544.500.000 dolar oldu. ‘Top Gun: Maverick’, Türkiye’de ise gösteriminin 6’ncı haftasında 416.072 kişi tarafından izlendi ve 1.053.381 dolar hasılat elde etti.

TOP GUN: MAVERİCK FRAGMANI

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