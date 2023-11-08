Türk filmi Pota'ya Rusya’dan En İyi Film Ödülü

Dünya prömiyerini İtalya'da 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan ve dünyanın birçok ülkesinde yarışarak yurt içi ve yurt dışı festivallerde çeşitli ödüller kazanan "Pota" filmine Rusya’da En İyi Film Ödülü verildi. Yönetmenliğini Ahmet Toklu’nun yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli, TRT Ortak yapımı "Pota", Rusya’da bu yıl 21’incisi düzenlenen Spor Filmleri Festivali’nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Yaşadıkları semte basketbol potası kuran yoksul çocukların mücadelesinin anlatıldığı filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.