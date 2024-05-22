Türk sineması dünyanın en prestijli festivali Cannes'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasını tanıtma ve marka değerini vurgulama hedefiyle kurulan Türkiye Standı, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda sinemacıyı ağırladı. Ziyaretçiler, Türk sinemasındaki son gelişmeler, Türkiye'de yerli ve yabancı filmlere sağlanan destekler ve sinema alanında sunulan altyapı ve olanaklar hakkında bilgi alırken, sinema alanında uluslararası iş birliği imkanları görüşüldü.



FİLM MARKETİ'NDE TÜRK SİNEMASI ETKİNLİĞİ



Cannes Film Festivali Film Marketi kapsamında Türk filmlerinin uluslararası pazardaki görünürlüğünü artırmak amacıyla 18 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen ve dünyanın çeşitli yerlerinden film alıcılarının davet edildiği özel etkinlik yoğun ilgi gördü. Halihazırda uluslararası satışa sunulan Türk filmlerinin alıcıların beğenisine sunulduğu etkinlikte, Türkiye'de çekim yapmak isteyen yapımcılar için bir rehber niteliği taşıyan 'filminginturkiye.com.tr' internet sitesinin ve destinasyonların tanıtımı da yapıldı.



EBRU CEYLAN FESTİVAL JÜRİSİNDE



77'nci Cannes Film Festivali'nin Oscar adayı yönetmen Greta Gerwig'in başkanlığını üstlendiği ana yarışma jürisinde Türk senarist Ebru Ceylan da yer aldı. Ebru Ceylan, eşi dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile birlikte Türkiye Standı'nı ziyaret etti.



Ana yarışma bölümünde Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, Ali Abbasi, David Cronenberg ve Paolo Sorrentino gibi usta yönetmenlerin filmlerinin yer aldığı Cannes Film Festivali'nin 'Eleştirmenler Haftası' bölümünün Kısa Film Yarışması finalistleri arasında Türkiye'den Cem Demirer'in 'Noksan' adlı filmi yer aldı.