Türk ve Yunan sanatçılardan Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konseri

Aras, Nikitaras ve ekibine teşekkür etti. Kos Belediye Başkanı Nikitaras ise Bodrum'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten böyle anılar yaşayacağımı hiç düşünemezdim. Kardeşlik, dostluk ve barış. Bu konser kararını aldığımda küçük tedirginliklerim vardı. Çok düşündüm ama geliştikçe gördüm ki herkes gerçekten çok yardımcı oldu. Biz burada bir kez daha gördük ki hep beraber, bir olabiliyoruz." diye konuştu.

Yöresel oyunların da oynandığı konserde Bodrum'dan ve Kos'tan yerel sanatçılar tarafından seslendirilen Yunan-Türk dostluğunun bir marşı niteliğinde olan "Boğazın En Dar Yeri" şarkısı ile Türkçe ve Yunanca birçok şarkı seslendirildi.

