Türk yapımcıya Amerika'dan ödül

1979’dan beri bünyesinde Emmy Ödülleri'ni de bulunduran Television Academy Foundation tarafından düzenlenen College Television Awards’da Kaan Berkant ödül kazandı.

Berkant'ın yapımcılığını üstlendiği “Slobopoly” ile En İyi Komedi ödülüne layık görüldü. Kaan Berkant ile bu ödüle projenin yazar/yapımcısı Jen Baker ve yönetmeni Yinghui Li de layık görüldü.

8 dakikalık kesit, hayattan bezmiş ve huysuz bir emekli öğretmenin eski öğrencileri tarafından köy muhtarlığı yarışına zorlanmasını ve hayata olan aşkına yeniden kavuşmasını konu alıyor.



Berkant sosyal medya hesabında bu ödülü kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.