Türkan Şoray gençlere tavsiye verdi: Okumayı asla bırakmayın

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının "Dört yapraklı yoncası" olarak anılan "Sultan" lakaplı Türkan Şoray, Bursa’da özel bir okul tarafından düzenlenen Anneler Günü söyleşisine katıldı. İlk ve ortaokul ile lise öğrencileri ve velilerle buluşan Şoray, konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.

Gençlik yıllarında öğretmen olmak istediğini belirten Şoray, "Her zaman, herhangi bir okulun kapısından içeri girsem, içimi ılık bir şeyler kaplar. Hep okulda kalayım isterim. Çok garibinize gidecek belki ama öğrenci olmak isterim. Zaten yıllar önce sinema oyuncusu olmadan önce, annem beni yatılı öğretmen okuluna yazdırmış. Yatılı öğretmen okuluna gidecektim ve öğretmen olacaktım. Eğitimle ilgili her şey beni çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor” dedi.

