Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beş şehirde kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne katılan Türkan Şoray, hayranlarıyla 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini izledi.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın takdim ettiği usta sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen "Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması" etkinliğinde izleyicilerle buluştu.



Film gösterimi öncesinde hayranlarıyla bir araya gelen Türkan Şoray, "Bu festivalin binlerce kişiye ulaşması kültür ve sanat açısından çok değerli. O nedenle yıllarca sürmesini diliyorum" dedi.



"ASYA'YI BİR DE BENİMLE İZLEYİN"

Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere, "Filmi muhtemelen izlemişsinizdir ama Asya'yı bir de benimle izleyin" diyen Türkan Şoray, daha sonra hayranlarıyla birlikte Selvi Boylum Al Yazmalım filmini izledi.