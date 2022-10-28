Türkan Şoray rol aldığı filmi Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle izledi

Türkan Şoray, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen tarihi Kasımiye Medresesi'nin altında bulunan Açık Hava Sineması'nda her hafta bir filmin gösterime sunulduğu etkinliğe katıldı.



Yaklaşık bin metrekare alanda kurulu Mezopotamya Ovası'na nazır açık hava sinemasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Şoray'la birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Şoray ise kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere teşekkür etti.



"SICACIKSINIZ, HARİKASINIZ!"



Hoşgörünün, kardeşliğin, medeniyetlerin kültürlerin kaynaştığı Mardin’e yıllardan beri büyük bir arzuyla gelmeyi istediğini dile getiren Şoray sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu güzel insanlarla birlikte olmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sıcacıksınız, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Daha önce burada filmim oynanmış. Bir fotoğraf gördüm, arkada Mardin ışıkları içinde benim perdede yüzüm kocaman. O kadar sevdim ki o fotoğrafı. Keşke orada olsaydım dedim. O kadar çok istedim ki, arkasından Mardin’den davet geldi. Çok teşekkür ediyorum, inanmıyorum burada olduğuma, çok mutluyum."



Türkan Şoray, daha sonra 1970 yılında çekilen ve kendisinin de başrolde oynadığı 'Kara Gözlüm'ü hayranlarıyla izledi.



Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Şoray’a vazo ve telkari kolye hediye etti.