Türkçe popun sevilen ismi Harun Kolçak vefatının 6. yılında anılıyor

Türk pop müziğin sevilen ismi Harun Kolçak vefatının 6. yılında anılıyor. Sinema oyuncusu Eşref Kolçak ile Özcan Kolçak'ın tek çocuğu olarak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da dünyaya gelen Harun Emin Kolçak, Saint Benoit Fransız Lisesinde okurken basgitar çalmaya başladı. Babasından izin alarak eğitimini yarıda bırakan Kolçak, Erkin Koray'ın 1977'de çıkan "Tutku" albümüyle profesyonel müzik kariyerine başladı.

Sanatçı, bir röportajında, müziğe olan tutkusuna dair "Müziğin içine doğdum. Anneannem ut çalardı. Annem klasik Türk müziği ile ilgiliydi. Evlerde hep meşk edilirdi yani..." ifadelerini kullanmıştı.

Harun Koçak, babası ile ilgili de "Babam bana ilk gitarımı alan ve beni hep destekleyen biri oldu. Hatta 1980'li yıllarda liseden sonra okumak istemediğimi söylediğimde, bunu hoş karşılayan, pek de yurdumun otoriter, boğucu babalarına benzemediği için çok şanslıyım" demişti.

USTA İSİMLERLE ÇALIŞMA FIRSATI BULDU

Aynı yıl bas gitarist olarak Ferdi Özbeğen ve Zülfü Livaneli'nin stüdyo kayıtlarında yer alan Kolçak, arkadaşlarıyla kurduğu grupla bir süre Galata Kulesi'nde sahne aldı, 1978'de ise Rıza Silahlıpoda ve Nükhet Duru'nun "Ritm 68" orkestrasının bas gitaristi oldu.

Harun Kolçak; Aydın Esen, Neşet-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan ile çalışarak müzikal tecrübesini arttırdı. Birçok ünlü ismin yer aldığı "Onno Tunç" orkestrasına katılan sanatçı, orkestranın eşlik ettiği Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı.