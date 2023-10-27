Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin kapıları 29 Ekim'de açılacak

"KRONOLOJİK AKIŞINİÇİNDE KONSEPT ODALAR VAR"



Müzede Cumhuriyet dönemi sanatçıları ve çağdaş sanatçıların eserlerinin de bulunduğunu aktaran İrepoğlu, şu bilgileri verdi:



"Müze eserlerindeki kronolojik akışın içerisine bir de konsept odalar ilave ettik. Örneğin 'Deniz Coşkusu' diye bir oda var. Burada bütün deniz resimleri bir arada. 'Anadolu Esinlenmeleri' odası var. Sanatçıların Anadolu yaşamından, motiflerinden esinlenerek koydukları eserler burada. Bir başka konsept odamız da 'Hayvanlar Alemi'. Hayvanların verdiği esinlerle ortaya çıkan eserler bir arada. Böylece tüm bu sergileme, daha canlandırılmış oluyor."



Gül İrepoğlu, müzedeki sergileri hazırlarken herkesin anlayabileceği bir düzen kurduklarına vurgu yaparak, "İzlenirken hem keyif alınsın ve sanatın tadına varılsın hem de kolay anlaşılsın istedik. Ziyaretçiler kendilerini bu sergilemeye yakın bulsun istedik. Umarım başarmışızdır." ifadelerini kullandı.

"ATÖLYE ÇALIŞMALARI, SOHBETLER, MİNİ KONSERLER YAPILACAK"



İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ise binanın tarihi yanına işaret ederek, "Bu bina 1907'de yapılmış bir Beyoğlu apartmanı. 1953'ten itibaren İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet vermiş. 2008'de Resim ve Heykel Müzesi olarak restore edilmesine karar verildi. Başta pandemi olmak üzere çeşitli gerekçelerle uzayan bir süreç oldu. 2020'de başlayan restorasyon inşaatı 2023'te tamamlandı." dedi.



Müzeyi Cumhuriyetin 100. yıl dönümüyle aynı gün açacak olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Üreten, "Halka açıldıktan sonra öncelikle sergilerimizi mümkün olduğunca çok sanatseverin gezmesini arzu ediyoruz." diye konuştu. Zuhal Üreten, müzede yapılması planlanan faaliyetlere de değinerek, "İleriye dönük, öğrencilere yönelik atölye çalışmaları, çeşitli sohbetler, mini konserler, çatımız altında kültür faaliyetleri olarak İstanbullularla buluşacak." dedi.



Cumhuriyetin 100. yılında kapılarını açacak müzede, Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya pek çok sanatçının 2 bin 700 civarında eserinin bulunduğu, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen 600'e yakın eser yer alıyor. Beyoğlu'nun kültürel kimliğinin kıymetli öğelerinden biri olan, 1900'lü yılların başında zemin katı ticari amaçlı, diğer katları konut olarak inşa edilen tarihi bina, bodrum ve zemin katların yanı sıra biri teras, 6 kattan oluşuyor