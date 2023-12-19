Türkiye'nin 100. yılına ithafen Ankara'da "Das Kollektıv Duo" konseri düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "özlemi duyulan barışa destek verdiğini" belirten Riano, Türkiye'nin Kolombiya'ya her koşulda dostlukla yaklaştığını söyledi.



Riano, Türkiye'nin, 100. yılını kutladığını vurgulayarak, "Türkiye'yi kaydettiği ilerleme, dünya sahnesindeki artan etkisi ve gözle görülür biçimde umut vaat eden geleceği dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklar olarak gayretli çalışmalarımızı verimli bir şekilde sürdürmeyi arzuluyoruz" dedi.



Etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Riano, "Hayati bir derse dönüşen misafirperverliğiniz için teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı.

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