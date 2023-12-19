Türkiye'nin 100. yılına ithafen Ankara'da "Das Kollektıv Duo" konseri düzenlendi

Türkiye'nin 100. yılına ithafen Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, "Das Kollektıv Duo" konseri düzenlendi.
Akün Sahnesi'nde yapılan etkinliğe, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.
"HAYATİ BİR DERSE DÖNÜŞEN MİSAFİRPERVERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"
Büyükelçi Riano, burada yaptığı konuşmada, davetlilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bizlerle olan Kolombiyalılar ve Türk toplumuna derin şükranlarımı ifade etmek isterim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "özlemi duyulan barışa destek verdiğini" belirten Riano, Türkiye'nin Kolombiya'ya her koşulda dostlukla yaklaştığını söyledi.
Riano, Türkiye'nin, 100. yılını kutladığını vurgulayarak, "Türkiye'yi kaydettiği ilerleme, dünya sahnesindeki artan etkisi ve gözle görülür biçimde umut vaat eden geleceği dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklar olarak gayretli çalışmalarımızı verimli bir şekilde sürdürmeyi arzuluyoruz" dedi.
Etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Riano, "Hayati bir derse dönüşen misafirperverliğiniz için teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı.
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