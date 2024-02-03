Universal Music Group (UMG)'la anlaşma sağlanamadı: TikTok'ta Şarkılar kayboluyor

TikTok, Universal Music Group (UMG) ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Taylor Swift, The Weeknd ve Olivia Rodrigo, Harry Styles gibi ünlülerin müziklerini içeren videolar TikTok'tan kaldırdı.

Universal Music Group (UMG)'la anlaşma sağlanamadı: TikTok'ta Şarkılar kayboluyor

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile gergin bir müzakere içerisinde.

İki taraf arasındaki lisans anlaşması sona erdi.

UMG, TikTok'un diğer sosyal medya uygulamalarının ödediği ücretin altında bir miktar ödeme yapmak istediği iddiasında bulundu.

TikTok, UMG'yi "yanlış bir açıklama" yapmakla suçlayarak yeni bir anlaşma sağlanamayacağını duyurdu.

Bu kararın bir sonucu olarak, UMG'ye ait müzik videolarının sesi kapatılacak ve bu parçalarla yeni videolar oluşturulamayacak.

Ancak, parçaların resmi olmayan, hızlandırılmış veya yavaşlatılmış versiyonları hâlâ kullanılabilir durumda.

UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;

Drake,The Beatles,Blackpink,Frank Sinatra,Nirvana,Queen,Rammstein,,The Rolling Stones
Elton John,Eminem,Lady Gaga,Billie Eilish,Justin Bieber
Ariana Grande,Kanye West,Katy Perry,Shawn Mendes
Metallica,Selena Gomez,Kendrick Lamar,Sam Smith,Andrea Bocelli
Rihanna,Post Malone,Taylor Swift,Amy Winehouse

TikTok'u bekleyen büyük tehlike: Son 24 saat

TikTok'u bekleyen büyük tehlike: Son 24 saat

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...