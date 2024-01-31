TikTok'u bekleyen büyük tehlike: Son 24 saat

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile gergin bir müzakere içerisinde



UMG, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarına nazaran sanatçılara ve şarkı yazarlarına önerdiği ödeme oranının çok düşük olduğunu savunuyor.

SON 24 SAAT



Müzik şirketi, Taylor Swift, Harry Styles gibi ikonik sanatçıları bünyesinde barındırırken, her iki şirket arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde sanatçıların şarkılarını TikTok'tan kaldıracak. Mevcut anlaşma ise 24 saat sonra sona eriyor.



Çinli şirket ByteDance tarafından sahip olunan TikTok, kullanıcıların kısa videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur ve çoğunlukla bu videolara lisanslı müzikle eşlik edilen ses efektleri içerir.



UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;

Drake

The Beatles

Blackpink

Frank Sinatra

Nirvana

Queen

Rammstein

The Weeknd

The Rolling Stones

Elton John

Eminem

Lady Gaga

Billie Eilish

Justin Bieber

Ariana Grande

Kanye West

Katy Perry

Shawn Mendes

Metallica

Selena Gomez

Kendrick Lamar

Sam Smith

Andrea Bocelli

Rihanna

Post Malone

Taylor Swift

Amy Winehouse