TikTok'u bekleyen büyük tehlike: Son 24 saat

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile gergin bir müzakere içerisinde
UMG, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarına nazaran sanatçılara ve şarkı yazarlarına önerdiği ödeme oranının çok düşük olduğunu savunuyor.
SON 24 SAAT
Müzik şirketi, Taylor Swift, Harry Styles gibi ikonik sanatçıları bünyesinde barındırırken, her iki şirket arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde sanatçıların şarkılarını TikTok'tan kaldıracak. Mevcut anlaşma ise 24 saat sonra sona eriyor.
Çinli şirket ByteDance tarafından sahip olunan TikTok, kullanıcıların kısa videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur ve çoğunlukla bu videolara lisanslı müzikle eşlik edilen ses efektleri içerir.
UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;
- Drake
- The Beatles
- Blackpink
- Frank Sinatra
- Nirvana
- Queen
- Rammstein
- The Weeknd
- The Rolling Stones
- Elton John
- Eminem
- Lady Gaga
- Billie Eilish
- Justin Bieber
- Ariana Grande
- Kanye West
- Katy Perry
- Shawn Mendes
- Metallica
- Selena Gomez
- Kendrick Lamar
- Sam Smith
- Andrea Bocelli
- Rihanna
- Post Malone
- Taylor Swift
- Amy Winehouse
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