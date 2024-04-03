Unutulmaz şarkıların usta yorumcusu Kayahan 9. ölüm yıl dönümünde anılıyor

"İSTANBUL HATIRASI" İLE 1978'DE EUROVİSİON ELEMELERİNE KATILDI



Kayahan, 1978'de düzenlenen Türkiye Eurovision elemeleri için bestelediği "İstanbul Hatırası" adlı şarkı ile elemeyi geçemedi. "Bekle Gülüm - Ateş" adlı 45'liğini 1980'de müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, seslendirdiği bütün eserleri kendisi yazıp besteledi.



Usta sanatçı, adını ilk olarak Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu. Kayahan'ın Nilüfer tarafından yorumlanan "Geceler", "Kar Taneleri" ve "Esmer Günler" adlı eserleri, Türk pop müziğinin unutulmazları arasına girdi.



Sanatçı, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü. TRT Müzik kanalında 1985'te "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sunan sanatçı, 1987'de yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" albümünü hazırladı.



"YEMİN ETTİM" VE "ODALARDA IŞIKSIZIM" ALBÜMLERİYLE İZ BIRAKTI

Kayahan, ilk albümü "Yemin Ettim"i de 1991'de, ikinci albümü, "Odalarda Işıksızım"ı 30 Nisan 1992'de müzikseverlerle buluşturdu. İkinci albümün ardından büyük bir başarı elde eden sanatçı, aynı yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Kızılay Meydanı'nda on binlerce kişinin izlediği bir konsere imza attı.



Sanatçının, 1993'te çıkardığı "Son Şarkılarım" albümündeki "Sarı Şekerim", "Vazgeçmem" ve "Aman" adlı şarkıları müzikseverlerin büyük beğenisini kazanarak, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.



"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan sanatçının, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı. Sanatçı, "Ben Anadolu Çocuğuyum" şarkısında, kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi. Kayahan, hemen her albümünde "sevgi" temasını işlerken, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla "Canımın Yaprakları" albümünü yayınladı. "Emrin Olur" albümünü 1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, albümdeki "Şampiyon" şarkısını, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeniden yorumlayarak, "Cimbom Şampiyon" adlı tekli çıkardı.

