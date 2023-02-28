‘Urfalı Kadın' tablosu Venedik sergisinde

“EMEKÇİ ANADOLU KADININA DAİR İZLER SUNUYORUM"



Ressam Ayşe Betil eserine dair detayları sanat izleyicileriyle "Mixing Identities sergisinde yer alacak ve Urfalı bir kadının figür olduğu eserimde o coğrafyanın havasından yaşam tarzına kadar pek çok unsura dair ipuçları verirken, figürümün jest, mimik, duruş gibi ayrıntılarıyla her daim güçlü olan emekçi Anadolu kadınına dair izler sunuyorum. Ülkemizin değerlerini uluslararası sanat izleyicilerine tanıtmaktan mutluyum" sözlerini paylaştı.



GEÇTİĞİMİZ AYLARDA İLK KİŞİSEL SERGİSİNİ AÇMIŞTI



Daha önce yurt içi sergilerin yanı sıra New York ve Paris gibi şehirlerdeki sergilerde de çeşitli eserleriyle yer alan ve figüratif çalışmalarla birlikte mimari peyzaj da yapan ressam Betil, resimlerinde yağlı, sulu ve pastel boya, kara kalem ya da karma teknik olmak üzere birçok yöntemi bir arada kullanıyor. Bu sayede sanatına bir kimlik kazandıran ressam, 11-17 Kasım 2022 tarihlerinde de Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda “Ellerimde İnsan Lekeleri” isimli ilk kişisel sergisini açmıştı.

