Usta yazar Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları'nda anılacak

Attila İlhan, doğumunun 97. yıldönümünde Attila İlhan Vakfı ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları'nda anılacak.

Usta yazar Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları'nda anılacak

Haberler - Anadolu Ajansı 13.06.2022 - 15:34

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Yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Attila İlhan'ın toplumcu gerçekçi şiir anlayışının etkili olduğu evre, bireyin kendi varlığını ve evrendeki yerini sorguladığı evre ve neoklasik dönem olarak 3 farklı dönemde şekillenen yazım serüveni konuşulacak.

Ünlü edebiyatçıların büyük şairi anlatacağı buluşmalar, 15 Haziran'da "Bir Kere Doğmuşum / Ölmek Yasak" temasıyla Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

Doğan Hızlan'ın yöneteceği ilk oturumda Gülten Dayıoğlu, Nedret Çatay, Dr. Çilem Tercüman ve Metin Celal'in katılımıyla "Attila İlhan ve Sanat" konusu tartışılacak.

"Dijital Dünyadaki Gelişmeleri Edebiyata Etkisi" başlıklı Prof. Dr. Yakup Çelik'in yöneteceği ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Seval Şahin, Haydar Ergülen, Nilay Özer ve Doç. Dr. Didem Ardalı Büyükarman konuşacak.

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