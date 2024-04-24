Venedik Bienali Türkiye Pavyonu uluslararası basının odağında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunda düzenlenen Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu, sanatçı Gülsün Karamustafa’nın Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli adlı eseriyle geçtiğimiz hafta kapılarını açtı.

Büyük beğeni toplayan Türkiye Pavyonu, The Telegraph, ArtReview, Monocle, Wallpaper*, ARTnews, ArtAsiaPacific, gibi dünyaca ünlü sanat ve tasarım yayınlarında geniş yer buldu.



Gülsün Karamustafa’nın dünyanın farklı coğrafyalarındaki felaketler karşısında, içinde bulunduğumuz suskunluk ve çözümsüzlük halinin yarattığı boşluk, oyukluk ve kırıklık hissini etkileyici bir enstalasyonla mekâna taşıdığı eseri Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli pek çok uluslararası yayında Venedik Bienali’nde görülmesi gereken sergiler listesinde yer aldı.