Venedik Bienali Türkiye Pavyonu ziyaretçilerle buluştu

Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu ziyaretçilerle buluştu. Venedik Bienali'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katılımcı ülkelerin pavyonlarını ziyaret ederek, bilgi aldı. Ersoy, açılış resepsiyonunda yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından sanatçıların bir araya geldiği, farklı kültürlerin ve sanat akımlarının buluştuğu bienalin sanatın evrensel dilini konuşmak, kültürel etkileşimi ve anlayışı derinleştirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, sanatın güçlü platformu olan bienalde yer almasının ve kültürel mirası uluslararası alanda tanıtmanın önemine işaret eden Ersoy, "Venedik Bienali, bu anlamda sanatçılarımıza uluslararası bir platform sunarak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve sanatının çeşitliliğini dünyaya gösterme imkanı da sunmaktadır. Bizler de sanatçılarımızın eserlerini sergilemek, Türk sanatını uluslararası alanda tanıtmak ve sanatçılarımıza destek olmak adına gerçek bir çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



İstanbul Kültür Sanat Vakfının girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla Türkiye'nin 2014'ten itibaren Venedik Bienali'nde uzun süreli bir mekana sahip olduğunu aktaran Ersoy, Türkiye Pavyonu'nun Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde de yer aldığını belirtti.

