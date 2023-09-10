Venedik Film festivali'nde ödüller dağıtıldı: Türk yönetmenler prömiyer yaptı

Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.



Bu yıl 80'incisi düzenlenen etkinlikte büyük ödül "Altın Aslan"ı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" filmi kazandı.



En iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "Io Capitano" filmiyle Matteo Garrone layık görüldü.



Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülü "Memory" filminde gösterdiği performansla Peter Sarsgaard'a verilirken, en iyi kadın oyuncu ödülünü "Priscilla" filmindeki rolüyle ABD'li aktris Cailee Spaeny aldı.



Bu yılki festivalde 2 Türk yönetmenin filmleri de dünya prömiyerlerini yaptı. Yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi ile Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi, Venedik'te sinemaseverlerle buluştu.



Venedik kentinin Lido Yarımadası'nda 30 Ağustos’ta başlayan etkinlik, dünyanın en eski sinema festivali olma özelliğine sahip.